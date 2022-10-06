Евросоюз ввёл санкции против Памфиловой и Газманова
Евросоюз, в рамках восьмого пакета антироссийских санкций, ввёл ограничения в отношении Центральной избирательной комиссии РФ и её председателя Эллы Памфиловой. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
Также персональные санкции были введены в отношении первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова и замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.
Кроме того, в санкционный список ЕС включили философа Александра Лугина и российских музыкантов Юлию Чичерину, Николая Расторгуева и Олега Газманова.
Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций в отношении России, в том числе потолок цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны, сообщает RT
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