Газификация в России достигла уровня 73%

Уровень газификации в Российской Федерации поднялся до отметки 73%. Такую цифру озвучил министр энергетики Николай Шульгинов. Как уточнил глава ведомства, на сегодня принято свыше 1 100 000 заявок на догазификацию, из которых порядка 730 тысяч уже удовлетворены.

В целом число подписанных договоров от принятых заявок составляет 92%. Голубое топливо подведено до границ более 504 тысяч участков, рассказал Шульгинов.