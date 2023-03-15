Газификация в России достигла уровня 73%

Уровень газификации в Российской Федерации поднялся до отметки 73%. Такую цифру озвучил министр энергетики Николай Шульгинов. Как уточнил глава ведомства, на сегодня принято свыше 1 100 000 заявок на догазификацию, из которых порядка 730 тысяч уже удовлетворены.

В целом число подписанных договоров от принятых заявок составляет 92%. Голубое топливо подведено до границ более 504 тысяч участков, рассказал Шульгинов.

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Как отмечает RT, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о продолжении программы бесплатной газификации в субъектах федерации. Причём для частных лицу она будет теперь работат на постоянной основе.

Ранее в общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» не поддержали введение повышающих коэффициентов на газ в качестве стимула для установки счётчиков. Как заявил НСН вице-президент «Опоры России» Евгений Шлеменков, вместо карательных мер будет более продуктивно стимулировать граждан выгодными предложениями в этой сфере.

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Фото: министерство ЖКХ Московской области
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