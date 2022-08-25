В «Опоре России» не поддержали повышающие коэффициенты на газ

Последние 10-15 лет газовое оборудование в домах без счетчиков в России вообще не устанавливается. А больше всего проблем с оплатой газа в настоящее время отмечено в республиках Кавказа, говорит эксперт.

По мнению Шлеменкова, к проблемам потребления газа на внутреннем рынке до сих пор никто всерьез не относился, и это большое упущение.

«Мы привыкли зарабатывать за счет экспортных поставок, а на внутреннем рынке мы его видим как вторичный, менее эффективный, где реализуются меньшие объемы. И это плохо. Так мы и своих людей обделяем. Последние два года взялись за активную газификацию домохозяйств, а до этого она была достаточно сложной и очень дорогой», - отметил вице-президент «Опоры России».

В этом плане показателен пример не имеющей собственного газа Белоруссии, которая газифицирует домохозяйства, предлагая скидки по оплате.

«В Белоруссии основной доход в газовой области достигается за счет того, что развивается сеть потребителей. Там развивают меры, которые способны стимулировать подключение к газовым сетям. Сроки подключения максимум две недели. Ты сам оплачиваешь все работы, связанные с тем, чтобы тебе этот газ провели в дом, но тебе на три года дают десятипроцентную скидку на оплату используемого газа на компенсацию затрат по подключению. Такие меры более эффективны», - полагает Шлеменков.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России хватит газа и на экспорт, и на внутренний рынок, но Северо-Запад страны не газифицирован, а на его благоустройство уйдут годы.

