В «Опоре России» не поддержали повышающие коэффициенты на газ
Вице-президент «Опоры России» в эфире НСН засомневался, что людей нужно заставлять платить за газ исключительно карательными мерами.
Усиливать контроль за оплатой потребляемого населением газа излишне, вместо карательных мер эффективнее стимулировать людей выгодными предложениями в этой сфере, заявил вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с «Радиоточкой НСН».
Минстрой ранее предложил стимулировать россиян устанавливать счетчики, введя повышающие коэффициенты, пишет «Российская газета». Абонентам с потреблением газа свыше двух кубометров в час, если у них нет счетчика, придется либо доказывать техническую невозможность, либо платить больше (коэффициент 1,5). В случае же неисправности прибора учета за прошедшие периоды придется платить с коэффициентом 10, то есть в 10 раз больше.
«Мы в нашей политике, в том числе коммунальной, напираем на ужесточение контроля, на карательные функции. Есть люди, которые придумывают всякие схемы. Газовые службы за этим следят, штрафы за это и раньше существовали, просто не были такими серьезными. Большая часть населения – народ честный. Минимум 80% населения за коммунальные услуги платит вовремя и полностью. 15% - те, кто могут не заплатить, но не потому что они хитрят. И только 1,5-2% - те, кто сознательно пытаются обмануть, любят получать коммунальные услуги, но не платить за них. Но затраты на администрирование и потери от мошеннических схем обхода платежей примерно сопоставимы. Овчинка выделки, может, и стоит, но не так уж сильно», - считает Шлеменков.
Последние 10-15 лет газовое оборудование в домах без счетчиков в России вообще не устанавливается. А больше всего проблем с оплатой газа в настоящее время отмечено в республиках Кавказа, говорит эксперт.
По мнению Шлеменкова, к проблемам потребления газа на внутреннем рынке до сих пор никто всерьез не относился, и это большое упущение.
«Мы привыкли зарабатывать за счет экспортных поставок, а на внутреннем рынке мы его видим как вторичный, менее эффективный, где реализуются меньшие объемы. И это плохо. Так мы и своих людей обделяем. Последние два года взялись за активную газификацию домохозяйств, а до этого она была достаточно сложной и очень дорогой», - отметил вице-президент «Опоры России».
В этом плане показателен пример не имеющей собственного газа Белоруссии, которая газифицирует домохозяйства, предлагая скидки по оплате.
«В Белоруссии основной доход в газовой области достигается за счет того, что развивается сеть потребителей. Там развивают меры, которые способны стимулировать подключение к газовым сетям. Сроки подключения максимум две недели. Ты сам оплачиваешь все работы, связанные с тем, чтобы тебе этот газ провели в дом, но тебе на три года дают десятипроцентную скидку на оплату используемого газа на компенсацию затрат по подключению. Такие меры более эффективны», - полагает Шлеменков.
Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России хватит газа и на экспорт, и на внутренний рынок, но Северо-Запад страны не газифицирован, а на его благоустройство уйдут годы.
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