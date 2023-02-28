«Потеряли рынок»: В России призвали не вкладывать миллиарды в турецкий газовый хаб
Россия практически потеряла газовый рынок Европы, на данном этапе необходимо заниматься внутренней газификацией, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Россия практически потеряла газовый рынок Европы, в нынешних условиях необходимо переключиться на внутреннего потребителя, а не вкладывать миллиарды в инфраструктурные проекты, которые могут провалиться, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН.
Ранее стоимость газа в Европе опустилась ниже $550 за тысячу кубических метров, такие показатели были зафиксированы впервые с августа 2021 года. Пикин отметил, что Россия практически полностью потеряла европейский рынок, «остались крохи».
«По газу ситуация полностью негативная, потому что мы потеряли европейский рынок, остались крохи, о запуске «Северных потоков» речи не идет. Что-то идет через Украину, через Турцию, но это не превышает 6-10% от общего объема потребления Евросоюза», - сказал он.
В связи с этим собеседник НСН призвал отказаться от строительства турецкого газового хаба. По словам Пикина, на данном этапе необходимо сконцентрироваться на внутреннем рынке, а не вкладывать миллиарды в инфраструктурные проекты.
«Считаю, что правильно заниматься внутренней газификацией, прекратить строить новые газовые хабы, трубы и так далее. Это пустая затея, я думаю, что турецкий газовый хаб не увенчается успехом, но будет потрачено огромное количество миллиардов долларов или евро. Цены в России только растут, европейские могут расти и падать. Что касается Китая, строительство любых инфраструктурных проектов в данном направлении – это годы. А Китай еще не согласовал коммерческие условия поставки», - объяснил Пикин.
Турция вышла на первое место по объемам закупок российского газа, опередив не только Италию и Германию, но и Белоруссию, заявил ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.
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