«Потеряли рынок»: В России призвали не вкладывать миллиарды в турецкий газовый хаб

Россия практически потеряла газовый рынок Европы, в нынешних условиях необходимо переключиться на внутреннего потребителя, а не вкладывать миллиарды в инфраструктурные проекты, которые могут провалиться, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН.

Ранее стоимость газа в Европе опустилась ниже $550 за тысячу кубических метров, такие показатели были зафиксированы впервые с августа 2021 года. Пикин отметил, что Россия практически полностью потеряла европейский рынок, «остались крохи».

«По газу ситуация полностью негативная, потому что мы потеряли европейский рынок, остались крохи, о запуске «Северных потоков» речи не идет. Что-то идет через Украину, через Турцию, но это не превышает 6-10% от общего объема потребления Евросоюза», - сказал он.