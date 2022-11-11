«Газ или электробусы?»: В Москве обсудили варианты «зеленого» топлива

В Москве в рамках форума «Климатические диалоги» состоялась панельная дискуссия по теме «Будущее зеленого транспорта». В ходе дискуссии были представлены несколько презентаций от ведущих экспертов и специалистов в области развития «зеленого» транспорта. Обсуждения затронули проблемы и перспективы озеленения транспортных систем, вариантов развития «зеленого» транспортного топлива.

Тема «зеленого» топлива оказалась наиболее актуальной. Дискуссия велась вокруг трех вариантов топлива, применимого уже сейчас к транспортным системам: это газ, водород и электричество.

Доцент кафедры региональной экономики и природопользования Санкт-Петербургского государственного экономического университета Станислав Бабич отметил, что газовый и водородный транспорт является гораздо более «зеленым», чем электрический. Прежде всего, из-за того, что не предусмотрен до сих пор вопрос об утилизации использованных электрических батарей, а также огромного количества шин. По словам Бабича, в «Росатоме» стоит на повестке вопрос об утилизации батарей электробусов, но до реализации этих планов пока далеко.

Председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева на это заметила, что эксплуатация электробусов все-таки не является слишком загрязняющей, поскольку во всем мире 80% подобных батарей пригодны к переработке. К тому же «Росатом» сейчас строит два завода: один по производству батарей для электробусов и второй —для их утилизации. Срок эксплуатации батарей электробуса обозначен в пять лет, а для электромобиля — 10 лет, что позволяет считать этот вид транспорта устойчивым.

За продвижение газомоторного транспорта выступил Ильдар Аминов, заместитель генерального директора ООО «Газпром газомоторное топливо» по развитию и работе с органами власти. Аминов отметил, что уже сейчас использование природного газа в качестве топлива более выгодно, чем бензина, так как газ стоит в 2,5 раза дешевле. И за последние годы использование газа как топлива снизило объемы выбросов CO2.

Ильдар Аминов рассказал, что в рамках федерального проекта «Чистый воздух» многие города России перешли на газомоторный транспорт. Сейчас в России насчитывается 33 тысячи газомоторных автобусов. Лидерами рейтинга по использованию газомоторного транспорта являются Татарстан, Ростовская область и Петербург. Москва стоит на 37 месте, поскольку здесь при решении вопроса «зеленого» транспорта выбор пал на электричество.

Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/news/gazovyy-transport-sopostavili-s-elektricheskim









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