Гарик Сукачёв обратился к поклонникам после выписки из больницы

Музыкант Гарик Сукачев обратился к своим фанатам после выписки из больницы. Видео с рок-звездой опубликовано в его группе во «Вконтакте».

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Артист поблагодарил тех, кто беспокоился за его состояние.

«Как видите, я уже работаю вновь, спасибо большое, очень трогательно - ваша забота обо мне», - сказал Сукачев.

В августе у музыканта запланировано, в том числе, выступление на фестивале «Чернозем» в Воронеже. Он был госпитализирован в конце июля, из-за чего команде артиста пришлось отменить несколько концертов.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ЗдоровьеГарик Сукачев

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