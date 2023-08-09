Гарик Сукачёв обратился к поклонникам после выписки из больницы

Артист поблагодарил тех, кто беспокоился за его состояние.

«Как видите, я уже работаю вновь, спасибо большое, очень трогательно - ваша забота обо мне», - сказал Сукачев.

В августе у музыканта запланировано, в том числе, выступление на фестивале «Чернозем» в Воронеже. Он был госпитализирован в конце июля, из-за чего команде артиста пришлось отменить несколько концертов.

