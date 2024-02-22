Гарик Харламов заболел пневмонией
22 февраля 202415:28
Комик Гарик Харламов сообщил, что заболел пневмонией. Об этом он рассказал в видеообращении к поклонникам в своих социальных сетях.
По его признанию, он уже неделю находится на больничном из-за воспаления легких. Из-за пневмонии ему пришлось отменить съемки в нескольких проектах, рассказал Харламов.
Он призвал подписчиков беречь здоровье и при болезненных симптомах обращаться к врачу.
Ранее днем певица Zivert отменила выступления на ближайшие полгода из-за проблем со здоровьем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru