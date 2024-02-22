Гарик Харламов заболел пневмонией

По его признанию, он уже неделю находится на больничном из-за воспаления легких. Из-за пневмонии ему пришлось отменить съемки в нескольких проектах, рассказал Харламов.

Он призвал подписчиков беречь здоровье и при болезненных симптомах обращаться к врачу.

Ранее днем певица Zivert отменила выступления на ближайшие полгода из-за проблем со здоровьем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

