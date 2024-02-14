Сестра Стаса Пьехи заявила, что он отменил концерты в России из-за повреждения связок
Сестра российского исполнителя Стаса Пьехи Эрика Быстрова заявила, что артист отменил концерты в Орле, Белгороде и Курске из-за повреждения связок, сообщает РИА Новости.
В настоящее время осуществляется поиск новых дат для проведения выступлений. Следующий концерт запланирован на 18 февраля в Наро-Фоминске. По словам Быстровой, певец был у лора. Врач заявил, что у него повреждение связок, кровоизлияние, повреждение тканей на связках. Артисту посоветовали несколько дней молчать.
Отмечается, что 12 февраля в Орле должен был состояться концерт, Пьеха накануне делал капельницы и ингаляции, чтобы «быстро реанимироваться», но с утра был абсолютно без голоса.
По словам сестры, повреждение связок связано с тем, что певец начал работать после отпуска, а перед этим заболел.
Ранее Пьеха уточнил, что потерял голос, а все предпринятые им меры для восстановления оказались безуспешными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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