Сестра Стаса Пьехи заявила, что он отменил концерты в России из-за повреждения связок

В настоящее время осуществляется поиск новых дат для проведения выступлений. Следующий концерт запланирован на 18 февраля в Наро-Фоминске. По словам Быстровой, певец был у лора. Врач заявил, что у него повреждение связок, кровоизлияние, повреждение тканей на связках. Артисту посоветовали несколько дней молчать.

Отмечается, что 12 февраля в Орле должен был состояться концерт, Пьеха накануне делал капельницы и ингаляции, чтобы «быстро реанимироваться», но с утра был абсолютно без голоса.

По словам сестры, повреждение связок связано с тем, что певец начал работать после отпуска, а перед этим заболел.

Ранее Пьеха уточнил, что потерял голос, а все предпринятые им меры для восстановления оказались безуспешными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

