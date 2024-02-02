Гарик Харламов расстался с актрисой Катериной Ковальчук

Ведущая, изучив персональный гороскоп Харламова, рассказала, что ему бы подошла женщина, с которой они могли бы вести интеллектуальные споры. Затем ведущая извинилась в камеру перед возлюбленной комика, допустив, что той могут быть неприятны ее слова.

«Ты сейчас извиняешься в пустоту. Ее нет», - ответил Харламов, не приведя других подробностей.

По неподтвержденной инфомрации, их роман начался в 2020 году. До этого Харламов был женат на актрисе Кристине Асмус, с которой прожил в браке семь лет.