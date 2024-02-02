Гарик Харламов расстался с актрисой Катериной Ковальчук
Российский комик Гарик Харламов сообщил о расставании со своей девушкой, актрисой Катериной Ковальчук. Об этом юморист заявил в шоу «Натальная карта».
Ведущая, изучив персональный гороскоп Харламова, рассказала, что ему бы подошла женщина, с которой они могли бы вести интеллектуальные споры. Затем ведущая извинилась в камеру перед возлюбленной комика, допустив, что той могут быть неприятны ее слова.
«Ты сейчас извиняешься в пустоту. Ее нет», - ответил Харламов, не приведя других подробностей.
По неподтвержденной инфомрации, их роман начался в 2020 году. До этого Харламов был женат на актрисе Кристине Асмус, с которой прожил в браке семь лет.
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