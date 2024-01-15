Гуф обвинил сестру и бывшую жену в попытках отправить его в Сибирь

Рэп-исполнитель Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, заявил, что его сестра Ольга и бывшая жена Айза пытаются отправить его в рехаб на полгода в Сибирь, чтобы завладеть его деньгами. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

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«Видимо, не зря, когда я приехал в Москву, сестренка вместе с Айзой хотели отправить меня на реабилитацию в Сибирь месяцев на шесть, чтобы я был должен неустойку за все пропущенные концерты», - написал он.

Ольга до последнего времени также являлась его директором Гуфа, но в недавнем интервью музыкант признался, что уволил свою сестру и больше с ней не сотрудничает.

Жена же, по словам артиста, настраивает ребенка против него, и хочет подать на алименты спустя 11 лет после развода, несмотря на то, что он регулярно выплачивает бывшей семье крупнуые суммы денег.

Ранее Айза предложила предложила убрать актера Петрова из кино из-за внешности. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Волков
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