Гарбузов лишился должности директора Института США и Канады РАН
2 сентября 202312:46
Российского историка и политолога Валерия Гарбузова отстранили от руководства Институтом США и Канады Российской академии наук. Об этом сообщает ТАСС.
Учредители расторгли контакт с ученым.
«Вчера был подписан приказ о расторжении со мной договора», — рассказал он агентству.
Ранее директор Института общей генетики Российской академии наук Александр Кудрявцев покинул пост по собственному желанию. Весной 2022 года большой резонанс вызвали слова Кудрявцева о том, что генетические болезни являются результатом греха., напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru