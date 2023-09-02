Гарбузов лишился должности директора Института США и Канады РАН

Учредители расторгли контакт с ученым.

«Вчера был подписан приказ о расторжении со мной договора», — рассказал он агентству.

Ранее директор Института общей генетики Российской академии наук Александр Кудрявцев покинул пост по собственному желанию. Весной 2022 года большой резонанс вызвали слова Кудрявцева о том, что генетические болезни являются результатом греха., напоминает «Радиоточка НСН».