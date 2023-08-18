Посол Таиланда в Норвегии вручила российским ученым на Шпицбергене подарок

Официальный посол Таиланда в Норвегии Вимолбаджра Рукшакиати прибыла в сопровождении делегации в поселок Баренцбург, расположенный на архипелаге Шпицберген. Это ее первый визит в российский городок.

На встрече госпожа ознакомилась с тонкостями работы Российского научного центра. Она выразила надежду на плодотворное развитие международного сотрудничества между двумя странами.

В качестве подарка Рукшакиати преподнесла российской стороне памятную книгу знаменитого тайского фотографа Сирикитии Дженсен. Сирикития является племянницей короля Таиланда Рамы Х.

На встрече также присутствовали, в том числе, генконсул России на архипелаге Андрей Чемерило, глава рудника «Баренцбург» Константин Туринский и сопровождающие лица.

Российская сторона, в свою очередь, поведала о деятельности советских ученых на архипелаге, и подарила в знак благодарности монографию «Современное состояние природной среды Шпицберген».

