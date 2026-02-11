Бывшие заводы Toyota и Volkswagen в России планируют запустить в 2026 году
Запустить производство планируют на бывших заводах Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.
«В этом году мы планируем перезагрузить оставшиеся два завода - это завод Toyota, бывший в Санкт-Петербурге, и бывший завод Volkswagen в Нижегородской области», - цитирует министра ТАСС.
По словам Алиханова, в России возобновили производство практически на всех площадках, брошенных иностранными компаниями. Объемы выпуска на таких предприятиях выросли на треть в 2025 году и достигли 368 тысяч машин.
Ранее Алиханов сообщил, что Минпромторг подготовил полный перечень локализованных авто для работы в такси, список представят в ближайшее время.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Telegram продвинутый: Почему бизнес не будет спешить «вливать» деньги в MAX
- «Кинопоиск», «Иви» и Wink оштрафовали на 9,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ
- Бывшие заводы Toyota и Volkswagen в России планируют запустить в 2026 году
- В России стало снижаться число людей с тремя и более кредитами
- «Ему порекомендовали»: В Госдуме объяснили отречение Богомолова от Школы-студии МХАТ
- Кабала или спасение? Сенатор призвал полностью запретить микрофинансовые организаторы
- «Столетняя несправедливость»: Цискаридзе ответил на претензии Рособрнадзора к его Академии
- У берегов Хабаровского края произошло землетрясение магнитудой 6
- В КНР назвали США источником хаоса для международного ядерного порядка
- «Умный человек»: Почему Богомолов отказался от ректорства в Школе-студии МХАТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru