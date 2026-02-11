Бывшие заводы Toyota и Volkswagen в России планируют запустить в 2026 году

Запустить производство планируют на бывших заводах Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

«В этом году мы планируем перезагрузить оставшиеся два завода - это завод Toyota, бывший в Санкт-Петербурге, и бывший завод Volkswagen в Нижегородской области», - цитирует министра ТАСС.

По словам Алиханова, в России возобновили производство практически на всех площадках, брошенных иностранными компаниями. Объемы выпуска на таких предприятиях выросли на треть в 2025 году и достигли 368 тысяч машин.

Ранее Алиханов сообщил, что Минпромторг подготовил полный перечень локализованных авто для работы в такси, список представят в ближайшее время.

