Гарантий нет: ТВ-вещатели перешли на российские системы защиты из-за частых взломов

«Трансляция злоумышленников идет по каналам связи, которые можно подменить. Тогда на итоговом дисплее будет не настоящая информация, а поддельная. Раньше мы использовали для защиты зарубежное ПО, но в текущей ситуации игроки рынка вынуждены переходить на отечественные разработки. Многие компании давно перешли на российские аналоги. Больше защищены крупные компании, потому что они тратятся на подобные вещи. Некоторые атаки проходят незаметными, если мы говорим про региональных операторов. Такое случается на постоянной основе, с начала СВО число подобных атак увеличилось в разы, это потребовало технических усилий и перехода на отечественные решения», - рассказал он.

По его словам, окончательный переход на российские аналоги не потребует многомилионных затрат и никак не скажется на конечном потребителе.

«Не могу сказать, что наши решения дороже. Здесь все зависит от оборудования и комплектующих. Я не думаю, что это станет проблемой для игроков, которые еще не перешли на российские аналоги. Это не потребует многомиллионных затрат. Домой приходить к потребителям не будут, это конечное оборудование, все делают централизованно. Надо понимать, что нет ни одной системы, которая была бы защищена на 100%, радио тоже не застраховано, взламывают банки, Пентагон и так далее. Вопрос только в том, чтобы минимизировать подобные вещи и ускорить возобновление трансляции в случае ЧП», - подытожил собеседник НСН.

С 2023 года атаки на телеэфир фиксировали в Белгородской, Воронежской, Тульской, Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Крыму, Татарстане и других регионах. Взламывая сигнал, злоумышленники запускали свои трансляции, передает «Радиоточка НСН».

