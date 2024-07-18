Гарантий нет: ТВ-вещатели перешли на российские системы защиты из-за частых взломов
Денис Кусков заявил НСН, что ни одна система защиты не гарантирует эффективности на 100%, так как взломать можно даже банк и Пентагон, не только радио или ТВ.
Российские вещатели в большинстве случаев уже перешли на отечественные системы защиты ТВ-сигнала, так как с начала СВО число атак и взломов выросло в разы, заявил НСН генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Депутаты Госдумы предложили обязать вещателей использовать российские системы защиты ТВ-сигнала из единого реестра программ для ЭВМ и баз данных. Предполагаются, что полностью на них перейдут к 2030 году. За это время существующие декодеры будут менять на новые современной отечественной защитой, установят российское ПО на передающих серверах, пишет «Парламентская газета». Отмечается, что это позволит защитить 90 миллионов абонентов платного телевидения в РФ от дезинформации.
«Трансляция злоумышленников идет по каналам связи, которые можно подменить. Тогда на итоговом дисплее будет не настоящая информация, а поддельная. Раньше мы использовали для защиты зарубежное ПО, но в текущей ситуации игроки рынка вынуждены переходить на отечественные разработки. Многие компании давно перешли на российские аналоги. Больше защищены крупные компании, потому что они тратятся на подобные вещи. Некоторые атаки проходят незаметными, если мы говорим про региональных операторов. Такое случается на постоянной основе, с начала СВО число подобных атак увеличилось в разы, это потребовало технических усилий и перехода на отечественные решения», - рассказал он.
По его словам, окончательный переход на российские аналоги не потребует многомилионных затрат и никак не скажется на конечном потребителе.
«Не могу сказать, что наши решения дороже. Здесь все зависит от оборудования и комплектующих. Я не думаю, что это станет проблемой для игроков, которые еще не перешли на российские аналоги. Это не потребует многомиллионных затрат. Домой приходить к потребителям не будут, это конечное оборудование, все делают централизованно. Надо понимать, что нет ни одной системы, которая была бы защищена на 100%, радио тоже не застраховано, взламывают банки, Пентагон и так далее. Вопрос только в том, чтобы минимизировать подобные вещи и ускорить возобновление трансляции в случае ЧП», - подытожил собеседник НСН.
С 2023 года атаки на телеэфир фиксировали в Белгородской, Воронежской, Тульской, Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Крыму, Татарстане и других регионах. Взламывая сигнал, злоумышленники запускали свои трансляции, передает «Радиоточка НСН».
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