Подавлять источник боем: Назван способ борьбы с радиовзломами
Технология взлома радиостанций не нова, все зависит от мощности радиопередатчика, отметил в эфире НСН аналитик Эльдар Муртазин.
Для того, чтобы эффективно бороться со взломами российских радиостанций, необходимо подавлять источник враждебного радиосигнала с помощью боевых действий, рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН.
Накануне в России взломали региональное радио и запустили трансляцию фейкового «экстренного обращения» президента РФ Владимира Путина о якобы входе ВСУ на территорию ряда приграничных регионов. Заявление слышали, как минимум, жители Воронежской и Ростовской областей. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что никакого обращения Путина не было, а радиостанции взломали. Эльдар Муртазин отметил, что технологии взлома радиостанций довольно «избиты».
«Например, у вас есть радиостанция, которая вещает на определенных частотах. Если ее сигнал больше, сильнее, чем аналогичный сигнал станции, которая до этого вещала, то сообщение будет идти от вас. То есть, чем ближе расстояние до передатчика, чем он мощнее, тем выше вероятность, что приниматься будет именно ваш сигнал. Передатчики есть разные по мощности. Условно говоря, передатчик может находиться в сотнях километров, но он будет мощнее. Если говорить про портативные истории, то они действуют до 30 километров в среднем. Технология старая, избитая, ничего нового нет. Если мы говорим о том, что надо с эти бороться, вопрос открытый… Мы не поставим в каждом населенном пункте по мощному передатчику. Если мы говорим про боевые действия, то надо подавлять источник радиосигнала», - сказал Муртазин.
При этом он рассказал, что цифровой сигнал перекрыть невозможно, так как там используется кодирование и декадирование. Муртазин объяснил, что для того, чтобы взломать Первый канал, нужно знать специальный код. Вместе с тем аналитик подчеркнул, что аналоговое вещание взломать несложно.
«Если мы говорим про цифровой сигнал, то его перекрыть таким образом невозможно, потому что там используется кодирование, декадирование. То есть, перешибить его нельзя. Если Первый канал вещает, там есть кодирование сигнала… Если шифр этого кодирования неизвестен, а он неизвестен, то перебить его невозможно, можно только помехи создать. А подменить передачу невозможно. В аналоговом вещании это возможно, все зависит от мощности передатчика», - резюмировал собеседник НСН.
В воскресенье, 4 июня, советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что была взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. При этом он отмечал, что эфирное телевидение работало в обычном режиме.
Перед этим, 26 мая, информационные и сетевые ресурсы крупнейшего в Крыму провайдера «Миранда-медиа» подверглись масштабной кибератаке. На ее устранение потребовалось 16 часов, сообщает «Радиоточка НСН».
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