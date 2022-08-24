Путин поручил вице-премьеру Григоренко посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами

Президент Владимир Путин попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко посетить регионы страны, в которых складывается сложная ситуация с лесными пожарами. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания по борьбе с пожарами.

Режим ЧС введен в Рязанской области из-за лесных пожаров

Глава государства поручил зампреду правительства лично ознакомиться с обстановкой.

«Я прошу Дмитрия Григоренко посетить регионы, где самая сложная сейчас, напряженная ситуация, посмотреть, что там происходит, и сделать необходимые предложения», — цитирует президента RT.

Как отметил Путин, общая площадь лесных пожаров по России в 2,8 раза меньше по сравнению с прошлым годом. Однако ситуация сложная: особое беспокойство вызывают пожары вблизи населенных пунктов в Рязанской области. Президент призвал принять необходимые меры по ликвидации возгораний и минимизации ущерба.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:РегионыЛесные ПожарыВладимир Путин
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