Галямина потеряет статус депутата в случае вступления приговора в силу

Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина потеряет свой статус, если обвинительный приговор по делу о нарушении организации митингов вступит в силу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Галяминой Михаил Бирюков.

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Тверской суд Москвы ранее приговорил Галямину к двум годам условно, она остается под подпиской о невыезде. Следствие запрашивало для депутата три года колонии общего режима по статье 212.1 УК РФ за призывы к участию в несанкционированных протестах в Москве 15 июля 2019 года.

По словам Бирюкова, в случае вступления приговора в силу Галямина либо будет вынуждена сама сложить полномочия, либо ее лишит статуса совет муниципальных депутатов. Адвокат заявил о намерении подать апелляционную жалобу на данный приговор.

Депутат ранее уже осуждалась за административные правонарушения, касающиеся несанкционированных акций протеста, однако свою вину она не признает. По мнению Галяминой, причиной для возбуждения дела стали ее политические взгляды.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Несанкционированный МитингОбвинениеДепутат
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