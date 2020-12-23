Суд приговорил депутата Галямину к двум годам условно

Тверской суд Москвы приговорил муниципального депутата Юлию Галямину к двум годам условно за неоднократные нарушения при проведении публичных акций.

Депутату запрещено менять место жительства без уведомления. Кроме того, она обязана отмечаться в инспекции дважды в месяц.



Адвокат Галяминой Михаил Бирюков заявил РИА Новости, что обжалует приговор. Пока же депутат остается под подпиской о невыезде.

