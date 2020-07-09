Политолог об обысках в «Открытой России»: там не большевики-идеалисты собрались
Сергей Марков, комментируя в эфире НСН обыски и задержания участников «Открытой России», отметил, что организация занимается антироссийскую позицию, а ее участники имеют искаженные представления о морали.
Обыски прошли в четверг в московском офисе «Открытой России», у координаторов движения Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, а также у муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. Правоохранители задержали координатора организации Марию Кузнецову и исполнительного директора Андрея Пивоварова.
Адвокат Галяминой Михаил Бирюков предположил, что обыски связаны с делом ЮКОСа, возбужденным в 2003 году. Речь идет о присвоении денежных средств, которые были похищены у ОАО «Апатит» и направлены на финансирование «Открытой России».
«Эта организация занимает антироссийскую позицию, и туда приходят люди с искаженными представлениями о морали. Там не большевики-идеалисты собрались», - заявил политолог Сергей Марков, комментируя НСН ситуация с задержания и обысками у членов «Открытой России».
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов в свою очередь заявил в эфире НСН, что «Открытая Россия» финансируется бизнесменом Михаилом Ходорковским либо выведенными из России деньгами, либо вовсе криминальными средствами.
«Нужно в этом искать причину. Если есть такая информация у наших спецслужб, то пускай они ее докажут. Видимо, в этом кроется очередная попытка довести это дело (дело ЮКОСа – ред.) до конца», - полагает депутат.
«Открытая Россия» была создана по инициативе Михаила Ходорковского как общественная организация, была признана нежелательной в России и несколько раз меняла организационно-правовую форму.
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