Политолог об обысках в «Открытой России»: там не большевики-идеалисты собрались

Обыски прошли в четверг в московском офисе «Открытой России», у координаторов движения Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, а также у муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. Правоохранители задержали координатора организации Марию Кузнецову и исполнительного директора Андрея Пивоварова.

Адвокат Галяминой Михаил Бирюков предположил, что обыски связаны с делом ЮКОСа, возбужденным в 2003 году. Речь идет о присвоении денежных средств, которые были похищены у ОАО «Апатит» и направлены на финансирование «Открытой России».

«Эта организация занимает антироссийскую позицию, и туда приходят люди с искаженными представлениями о морали. Там не большевики-идеалисты собрались», - заявил политолог Сергей Марков, комментируя НСН ситуация с задержания и обысками у членов «Открытой России».