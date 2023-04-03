Галустян заявил, что не намерен уезжать из России

Комментируя информацию о получении армянского гражданства он отметил, что является армянином и Армения - «его историческая и этническая Родина», однако уезжать из РФ он не собирается.

«Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. Россия - моя Родина, и точка», - написал Галустян.

Ранее шоумен в интервью изданию News.Am заявил, что получил гражданство Армении не прибегая к чьей-либо помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

