Галустян заявил, что не намерен уезжать из России
Шоумен Михаил Галустян в своих соцсетях заявил, что в России у него «много друзей, работы, контрактов, поклонников».
Комментируя информацию о получении армянского гражданства он отметил, что является армянином и Армения - «его историческая и этническая Родина», однако уезжать из РФ он не собирается.
«Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. Россия - моя Родина, и точка», - написал Галустян.
Ранее шоумен в интервью изданию News.Am заявил, что получил гражданство Армении не прибегая к чьей-либо помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru