Галустян сообщил Путину о подготовке шоу «Битва дронов»

Актер, шоумен и телеведущий Михаил Галустян рассказал президенту Владимиру Путину о готовящемся к выходу на телевидение шоу «Битва дронов». Глава государства пожелал ему успехов в реализации этого проекта, передает РИА Новости.

Презентация состоялась в ходе форума «Все для Победы». Ранее Народный фронт при поддержке профильных министерств запустил программу обучения на базе 200 колледжей в более чем 70 регионах, и Путину представили результаты этой работы.

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Галустян отметил, что шоу позволит раскрыть тему беспилотников и сделать ее понятной и популярной. Съемки планируется проводить в красивых местах страны, а в одной команде будут соревноваться участники спецоперации на Украине, студенты, блогеры и звезды шоу-бизнеса.

Президент России поддержал инициативу и подчеркнул, что такая пропаганда является чрезвычайно важной вещью.

В ходе форума «Все для Победы!» Владимир Путин также рассказал, сколько денег россияне направили через ОНФ на цели СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Полегенько Александр
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