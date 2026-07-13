Галустян сообщил Путину о подготовке шоу «Битва дронов»
Актер, шоумен и телеведущий Михаил Галустян рассказал президенту Владимиру Путину о готовящемся к выходу на телевидение шоу «Битва дронов». Глава государства пожелал ему успехов в реализации этого проекта, передает РИА Новости.
Презентация состоялась в ходе форума «Все для Победы». Ранее Народный фронт при поддержке профильных министерств запустил программу обучения на базе 200 колледжей в более чем 70 регионах, и Путину представили результаты этой работы.
Галустян отметил, что шоу позволит раскрыть тему беспилотников и сделать ее понятной и популярной. Съемки планируется проводить в красивых местах страны, а в одной команде будут соревноваться участники спецоперации на Украине, студенты, блогеры и звезды шоу-бизнеса.
Президент России поддержал инициативу и подчеркнул, что такая пропаганда является чрезвычайно важной вещью.
В ходе форума «Все для Победы!» Владимир Путин также рассказал, сколько денег россияне направили через ОНФ на цели СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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