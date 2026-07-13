Галустян сообщил Путину о подготовке шоу «Битва дронов»

Актер, шоумен и телеведущий Михаил Галустян рассказал президенту Владимиру Путину о готовящемся к выходу на телевидение шоу «Битва дронов». Глава государства пожелал ему успехов в реализации этого проекта, передает РИА Новости.

Презентация состоялась в ходе форума «Все для Победы». Ранее Народный фронт при поддержке профильных министерств запустил программу обучения на базе 200 колледжей в более чем 70 регионах, и Путину представили результаты этой работы.