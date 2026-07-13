Минобороны: ПВО сбила 146 украинских БПЛА за 12 часов

Средства противовоздушной обороны уничтожили 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

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Атаки были отражены в течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени, уточнили в российском военном ведомстве.

Дроны были подавлены и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областей.

Также беспилотники сбили в Московском регионе, над Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В результате утренней атаки на регионы России, на Кубани из-за обломков БПЛА произошло возгорание на территории предприятия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны РФ

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