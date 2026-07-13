Финансист допустила замедление снижения ключевой ставки в России

Цикл снижения ключевой ставки в России может замедлиться по сравнению с ожидаемыми темпами. Такое мнение высказала финансовый директор компании «Альфа-Деньги» Екатерина Фурзикова в комментарии для «Ленты.ру».

По словам эксперта, после последнего решения Банка России говорить об уверенном движении ставки вниз преждевременно, поскольку регулятор оказался перед сложным выбором. С одной стороны, экономика растет медленно, а рост ВВП приблизился к нулевым значениям. С другой стороны, ЦБ продолжает учитывать бюджетные риски и инфляцию, в том числе на топливном рынке.

В текущих условиях борьба с инфляцией все сильнее пересекается с задачей поддержания экономического роста.