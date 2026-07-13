Финансист допустила замедление снижения ключевой ставки в России

Цикл снижения ключевой ставки в России может замедлиться по сравнению с ожидаемыми темпами. Такое мнение высказала финансовый директор компании «Альфа-Деньги» Екатерина Фурзикова в комментарии для «Ленты.ру».

По словам эксперта, после последнего решения Банка России говорить об уверенном движении ставки вниз преждевременно, поскольку регулятор оказался перед сложным выбором. С одной стороны, экономика растет медленно, а рост ВВП приблизился к нулевым значениям. С другой стороны, ЦБ продолжает учитывать бюджетные риски и инфляцию, в том числе на топливном рынке.

В текущих условиях борьба с инфляцией все сильнее пересекается с задачей поддержания экономического роста.

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Хотя сохранение контроля над ценами остается главным ориентиром для Банка России, длительное сохранение жесткой денежно-кредитной политики при слабой динамике экономики может усилить напряженность для бизнеса и потребителей. Фурзикова допустила, что при отсутствии новых шоков к концу года ключевая ставка приблизится к отметке в 13%.

Между тем глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале июля увидела пространство для снижения ключевой ставки передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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