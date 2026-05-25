ФСБ предотвратила теракт на прибывшем в Россию газовозе из Бельгии
ФСБ предотвратила теракт на прибывшем в Россию газовозе из Бельгии, сообщили в спецслужбе. Операция проведена совместно со Следственным комитетом, Минобороны и Росгвардией.
Уточняется, что судно «Аррхениус» прибыло из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга для загрузки, после чего должно было отправиться в порт Самсун Турции, передает РБК.
Также установлено, что судно было заминировано за пределами территориальных вод РФ магнитными минами. Каждая из них весила по 7 килограммов, производство мин принадлежит одной из стран НАТО. Возбуждено дело о покушении на теракт.
Стало известно, что в Бельгии судно сутки держали на стоянке – официально из-за забастовки в порту Антверпена, детали происшествия устанавливаются.
Ранее ФСБ сорвала теракт на железнодорожной инфраструктуре в Краснодарском крае.
