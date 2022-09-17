Галкин прокомментировал свой статус иноагента

Галкин в опубликованном в соцсетях видеоролике напомнил, что 28 лет выступает в юмористическом жанре и с политической сатирой, при этом не занимается политикой.

По его словам, последний раз ему платили за выступление на Украине более 10 лет назад, и это были последние деньги, поступившие ему из этой страны.

«Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь», — отметил Галкин.

Шоумен обратился к министерству юстиции России, подчеркнув, что «приличные люди» не платят за искренность и честность.

Ранее Максим Галкин по решению Минюста внесен в перечень физлиц-иноагентов. Список Минюста обновился в пятницу, 16 сентября. Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой уехал из РФ после начала на территории Украины российской военной операции. Новым местом жительства для семьи стал Израиль. Алла Пугачева на прошлой недели вернулась в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

