Галкин прокомментировал свой статус иноагента
Пародист и телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) прокомментировал включение в список иностранных агентов. Артист заявил, что не занимается политической деятельностью, «не продает свои мысли» и «не покупает чужие».
Галкин в опубликованном в соцсетях видеоролике напомнил, что 28 лет выступает в юмористическом жанре и с политической сатирой, при этом не занимается политикой.
По его словам, последний раз ему платили за выступление на Украине более 10 лет назад, и это были последние деньги, поступившие ему из этой страны.
«Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь», — отметил Галкин.
Шоумен обратился к министерству юстиции России, подчеркнув, что «приличные люди» не платят за искренность и честность.
Ранее Максим Галкин по решению Минюста внесен в перечень физлиц-иноагентов. Список Минюста обновился в пятницу, 16 сентября. Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой уехал из РФ после начала на территории Украины российской военной операции. Новым местом жительства для семьи стал Израиль. Алла Пугачева на прошлой недели вернулась в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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