Песков заявил, что Галкин делал плохие заявления
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не слышал ни одного антироссийского заявления от артистки Аллы Пугачевой.
При этом ее супруг Максим Галкин делал «очень плохие заявления». По словам пресс-секретаря президента РФ, «нам с ним явно не по пути».
Как отметил Песков, у главы государства Владимира Путина и Аллы Пугачевой нормальные отношения, «они знакомы и не раз встречались».
Ранее глава рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич заявил, что список "запрещенных артистов", придерживающихся антироссийских взглядов, должен получить официальный статус, как реестр иноагентов. В числе таких артистов он назвал и Максима Галкина.
Напомним, Пугачева уже давно вернулась в Россию из Израиля, где с весны находилась с детьми и мужем, шоуменом и телеведущим Максимом Галкиным.
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