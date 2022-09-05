Песков заявил, что Галкин делал плохие заявления

При этом ее супруг Максим Галкин делал «очень плохие заявления». По словам пресс-секретаря президента РФ, «нам с ним явно не по пути».

Как отметил Песков, у главы государства Владимира Путина и Аллы Пугачевой нормальные отношения, «они знакомы и не раз встречались».

Ранее глава рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич заявил, что список "запрещенных артистов", придерживающихся антироссийских взглядов, должен получить официальный статус, как реестр иноагентов. В числе таких артистов он назвал и Максима Галкина.

Напомним, Пугачева уже давно вернулась в Россию из Израиля, где с весны находилась с детьми и мужем, шоуменом и телеведущим Максимом Галкиным.

