Галанин поддержал штрафы за авторезину не по сезону

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в эфире НСН поддержал штрафы за авторезину не по сезону, посоветовав ездить на «всесезонке».

Анонсирован новый штраф для российских водителей. С первого июня автовладельцев будут штрафовать на 500 рублей за езду на летней или зимней резине в несоответствующий сезон.

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в интервью НСН заявил, что поддерживает введение штрафа.

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«Я считаю это правильная мера, потому что езда в такой осенне-зимне-весенний сезон на летней резине говорит о том, что человек не думает о безопасности. Ладно бы он себя не жалел, но он может спровоцировать какую-то аварию и пострадают другие люди. А вот зимняя резина со всякими шипами, наверное, да – это вредно для дорог, поэтому я приветствую эти начинания. Всем автомобилистам говорю от себя лично: я – чайник и езжу на «всесезонке». Поступайте как я», – прокомментировал он.

Ранее СМИ сообщали, что штрафы за езду на летней или зимней резине в несоответствующий сезон могут появиться уже летом. Позже стало известно, что постановление правительства о требованиях к сезонному использованию шин пока не было подписано.

Также Галанин в эфире НСН признался в День космонавтики, что вся его жизнь ориентирована на Юрия Гагарина.

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ФОТО: Анастасия Михайлова
ТЕГИ:Штрафы ГибддНарушения ПДДСергей Галанин
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