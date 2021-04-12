Галанин поддержал штрафы за авторезину не по сезону

«Я считаю это правильная мера, потому что езда в такой осенне-зимне-весенний сезон на летней резине говорит о том, что человек не думает о безопасности. Ладно бы он себя не жалел, но он может спровоцировать какую-то аварию и пострадают другие люди. А вот зимняя резина со всякими шипами, наверное, да – это вредно для дорог, поэтому я приветствую эти начинания. Всем автомобилистам говорю от себя лично: я – чайник и езжу на «всесезонке». Поступайте как я», – прокомментировал он.

Ранее СМИ сообщали, что штрафы за езду на летней или зимней резине в несоответствующий сезон могут появиться уже летом. Позже стало известно, что постановление правительства о требованиях к сезонному использованию шин пока не было подписано.

Также Галанин в эфире НСН признался в День космонавтики, что вся его жизнь ориентирована на Юрия Гагарина.

