Галанин: вся моя жизнь ориентирована на Гагарина
Лидер группы «СерьГа» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России отмечают 60-летие полета в космос
В этот день в 1961 году летчик Юрий Гагарин впервые в истории человечества полетел в космос. Он облетел Землю по орбите и успешно вернулся. Полет осуществлялся на корабле «Восток-1». Он составил 108 минут.
Сергей Галанин: «Я знаю об этом не понаслышке. Я 1961 года рождения, поэтому вся моя жизнь – это ориентир на то, что смог совершить обычный, советский парень – Юрий Алексеевич Гагарин. Нам бы всем как-то тянуться к его профессионализму. В общем, я горжусь тем, что он выдержал это испытание и прошел его с честью», – признался в эфире НСН Сергей Галанин.
В России начнут штрафовать за зимнюю резину летом
Анонсирован новый штраф для российских водителей. С первого июня автовладельцев будут штрафовать на 500 рублей за езду на летней или зимней резине в несоответствующий сезон.
Сергей Галанин: «Я считаю это правильная мера, потому что езда в такой осенне-зимне-весенний сезон на летней резине говорит о том, что человек не думает о безопасности. Ладно бы он себя не жалел, но он может спровоцировать какую-то аварию и пострадают другие люди. А вот зимняя резина со всякими шипами, наверное, да – это вредно для дорог, поэтому я приветствую эти начинания. Всем автомобилистам говорю от себя лично: я – чайник и езжу на «всесезонке». Поступайте как я», – прокомментировал он для НСН.
Мальта готова платить туристам по 200 евро
Власти Мальты грядущим летом будут выплачивать до двухсот евро иностранцам, которые проведут в стране хотя бы три дня, чтобы оживить туристическую отрасль.
Сергей Галанин: «Замечательная новость, потому что мы сейчас, действительно, уже соскучились по каким-то поездкам. В этом смысле я не очень переживаю, потому что наша великая, бескрайняя страна таит в себе очень много прекрасных и интересных мест. Мы крайне мало, видимо, уделяли этому внимания раньше и сейчас самое время. А на Мальту слетать? Дали бы мне 500 евро я бы подумал. Мне бы, наверное, этого хватило. Я, может быть, даже еще бы соточку в Дьюти Фри потратил», – сказал он в интервью НСН.
Мужчины стали тратить на свою красоту больше, чем женщины
Россияне тратят на красоту, в среднем, 3350 рублей в месяц. При этом мужчины в среднем тратят за одну покупку 4,5 тысячи рублей, а женщины расходуют в среднем 2 871 рубль. Эксперты одного из крупных банков отмечают, что за год мужчины стали тратить на свою красоту больше, чем женщины.
Сергей Галанин: «Деньги можно потратить, мне кажется, на что-то более ценное, более благородное. Я не хочу никого в этом смысле учить, потому то мне самому можно предъявить кучу претензий. Я практически всегда лохматый. И я рад, что я рос в какое-то другое время, были другие тренды. Хотя быть в меру ухоженным и опрятным – это неплохо», – поделился он в эфире НСН.
Долгожданные концерты группы «СерьГа»
Легендарный рок-музыкант, бессменный лидер группы «СерьГа», автор множества песен, ставших гимнами целого поколения Сергей Галанин приглашает на свои долгожданные концерты.
Сергей Галанин: «И в завершение новостей я хочу пригласить вас на концерты группы СерьГа. 29 апреля в Санкт-Петербурге в клубе Дуглас. А 5 июня состоится большой концерт в Москве, в Зеленом театре ВДНХ. Приходите, мы будем вам очень рады», – рассказал Сергей Галанин в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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