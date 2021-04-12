Галанин: вся моя жизнь ориентирована на Гагарина

Сергей Галанин: «Замечательная новость, потому что мы сейчас, действительно, уже соскучились по каким-то поездкам. В этом смысле я не очень переживаю, потому что наша великая, бескрайняя страна таит в себе очень много прекрасных и интересных мест. Мы крайне мало, видимо, уделяли этому внимания раньше и сейчас самое время. А на Мальту слетать? Дали бы мне 500 евро я бы подумал. Мне бы, наверное, этого хватило. Я, может быть, даже еще бы соточку в Дьюти Фри потратил», – сказал он в интервью НСН.