«Галактика кишит!»: Илюмжинов подтвердил слова Нолана об инопланетянах на Земле
Кирсан Илюмжинов сказал в эфире НСН, что существует 22 измерения, а инопланетяне, которых видел он, были похожи на «нормальных» астронавтов.
Экс-глава Калмыкии и бывший президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов в интервью НСН подтвердил мнение профессора Гарри Нолана о стопроцентной вероятности существования инопланетян.
Профессор Стэнфордского университета Нолан заявил на недавней конференции в Нью-Йорке, что пришельцы посещали Землю и все еще остаются здесь. По его утверждению, вероятность посещения инопланетянами нашей планеты составляет 100%.
«Я поддерживаю этого профессора. Не знаю, в человеческом обличии или нет, я видел нормальных, как астронавтов. Может, мне показалось, может это был сон, но я чувствовал, что это наяву было. У нас 22 измерения, а мы знаем только три. В свое время Константин Циолковский писал, что наша Галактика кишит разными разумными цивилизациями. Они не просто находятся, а она кишит. Исследования математиков Токийского университета по теории вероятности, - у них была не 100-процентная, а 200-процентная вероятность, могут ли находиться живые существа на других планетах», - сказал Илюмжинов.
При этом он высказал мнение, что люди тоже являются инопланетянами, назвав разумными существами дельфинов, кошек и собак.
«Я считаю, что мы сами инопланетяне по отношению к другим более древним существам и цивилизациям на нашей планете. Та же шаровая молния, которая появляется и исчезает, никто не может объяснить. Это же не говорит о том, что должны быть руки-ноги-голова, Есть более высокий уровень развития, энергия может существовать в виде плазмы. Я верю в Иисуса Христа, в Будду, в Магомета, и верю, что человек – не единственное разумное существо даже на нашей планете. Те же кошки, собаки, коровы тоже обладают разумом и чувствами, также страдают, любят. Не случайно в Перу, в Тибете встречаются изображения дельфинов. Были более древние цивилизации, разумные существа, мы сами являемся инопланетянами», - заключил собеседник НСН.
Илюмжинов ранее рассказывал о встрече с инопланетянами в 1997 году в Москве. Он рассказал, что все было просто – его позвали на балкон, после чего он оказался на корабле и восемь часов общался с инопланетянами, которые были «высокого роста и в желтых скафандрах». Подробности этой встречи приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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