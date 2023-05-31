«Галактика кишит!»: Илюмжинов подтвердил слова Нолана об инопланетянах на Земле

«Я считаю, что мы сами инопланетяне по отношению к другим более древним существам и цивилизациям на нашей планете. Та же шаровая молния, которая появляется и исчезает, никто не может объяснить. Это же не говорит о том, что должны быть руки-ноги-голова, Есть более высокий уровень развития, энергия может существовать в виде плазмы. Я верю в Иисуса Христа, в Будду, в Магомета, и верю, что человек – не единственное разумное существо даже на нашей планете. Те же кошки, собаки, коровы тоже обладают разумом и чувствами, также страдают, любят. Не случайно в Перу, в Тибете встречаются изображения дельфинов. Были более древние цивилизации, разумные существа, мы сами являемся инопланетянами», - заключил собеседник НСН.

Илюмжинов ранее рассказывал о встрече с инопланетянами в 1997 году в Москве. Он рассказал, что все было просто – его позвали на балкон, после чего он оказался на корабле и восемь часов общался с инопланетянами, которые были «высокого роста и в желтых скафандрах». Подробности этой встречи приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

