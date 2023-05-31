Американский ученый: на Земле присутствуют инопланетяне

Инопланетяне посещали Землю, и до сих пор остаются здесь, сообщает Daily Mail со ссылкой на профессора Стэнфордского университета Гарри Нолана.

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По его словам, вероятность визита пришельцев на нашу планету «составляет сто процентов». Эксперт указал, что люди встречали гостей с другой планеты и раньше, но не заметили ничего необычного. Нолан отметил, что посещал слушания по внеземной жизни в американском Конгрессе.

Ранее космонавт Артемьев рассказал об инопланетянах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото с сайта politros.com
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