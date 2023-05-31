Американский ученый: на Земле присутствуют инопланетяне
31 мая 202306:41
Инопланетяне посещали Землю, и до сих пор остаются здесь, сообщает Daily Mail со ссылкой на профессора Стэнфордского университета Гарри Нолана.
По его словам, вероятность визита пришельцев на нашу планету «составляет сто процентов». Эксперт указал, что люди встречали гостей с другой планеты и раньше, но не заметили ничего необычного. Нолан отметил, что посещал слушания по внеземной жизни в американском Конгрессе.
Ранее космонавт Артемьев рассказал об инопланетянах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru