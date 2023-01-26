Космонавт Артемьев рассказал об инопланетянах

Командир корабля «Союз МС-21» и экспедиции на МКС, россиянин Олег Артемьев заявил, что пока не видел инопланетян, но готов к встрече с ними, сообщает телеканал «360».

По его словам, как только удастся зафиксировать что-то интересное, он обязательно поделится кадрами в своем блоге. Космонавт отметил, что в космосе был всего три раза.

«И всего лишь за 560 дней тяжело кого-то увидеть, но мы к этому готовы. Самое главное, что у нас есть фото и видеокамеры. Пока они у нас работают, мы можем зафиксировать то или иное что с нами произойдет. Поэтому как только инопланетяне появятся…» — сказал Артемьев.

Ранее бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что во Вселенной может быть жизнь, причем, более технологически развитая, чем на Земле. Он отметил, что человечество пока не способно заглянуть за границу обозримого космического пространства, за пределами которого могут быть развитые цивилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

