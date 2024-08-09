«Гаишники против транссексуалов?»: Автомобилистов рассмешил запрет вождения за расстройства
Инспекторам хватает забот и без отлавливания на дорогах транссексуалов, при этом нет статистики, что они водят хуже других, сказал в эфире НСН Виктор Похмелкин.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в интервью НСН назвал смешной и абсурдной инициативу Минздрава о включении сексуальных отклонений в перечень противопоказаний к управлению автомобилем.
Ранее в Минздраве предложили внести в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами «расстройства личности и поведения в зрелом возрасте», в том числе транссексуализм (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилию, садомазохизм и другие сексуальные расстройства. Соответствующий проект размещен на Федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.
«Это не имеет никакого отношения к транспортной ситуации. А продолжение политики, которая ведется в России в отношении определенных групп населения и их вытеснение. Инспекторам и без этого хватает проблем и забот, чтобы еще отлавливать транссексуалов. Нет статистики, что транссексуалы или люди с такой спецификой и ориентацией попадают в ДТП чаще, чем остальные, или хуже водят автомобиль - нет такого анализа. Понятно, когда серьезные заболевания очевидно препятствуют управлению транспортным средством или замедляют реакцию, а здесь - как это влияет на способность ориентироваться на дороге? Боюсь, что мне не назовут такие критерии», – сказал Похмелкин.
По его словам, такие инициативы вызывают смех, а их авторы бьют по авторитету государства.
«Плохо, что профессиональные подходы заменяются культурно-политическим, ничего другого я за этим всем не вижу. Минздрав идет на поводу у более высоких инстанций или они считают, что таким образом угодят тем, кто проповедует соответствующие культурные ценности. На мой взгляд, люди, которые так делают, ставят себя в идиотское положение, потому что все смеются над этим, это роняет авторитет государства. Мне стыдно за тех, кто такие решения принимает», - заключил собеседник НСН.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением на пост. Другой парламентарий, Виталий Милонов в беседе с «Радиоточкой НСН» поддержал эту идею, добавив, что надо проверять ориентацию не только депутатов и чиновников, но и учителей, а нарушителям давать «красную карточку и полный бан».
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