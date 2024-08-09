«Гаишники против транссексуалов?»: Автомобилистов рассмешил запрет вождения за расстройства

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в интервью НСН назвал смешной и абсурдной инициативу Минздрава о включении сексуальных отклонений в перечень противопоказаний к управлению автомобилем.

Ранее в Минздраве предложили внести в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами «расстройства личности и поведения в зрелом возрасте», в том числе транссексуализм (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилию, садомазохизм и другие сексуальные расстройства. Соответствующий проект размещен на Федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.