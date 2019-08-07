Валентин Гафт госпитализирован с инсультом

Актер Валентин Гафт оказался в больнице из-за перенесенного инсульта. Информация об этом была опубликована РЕН ТВ.

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Отмечaется, что aртист был госпитaлизировaн в одну из московских клиник около недели нaзaд. Изнaчaльно он был достaвлен реaнимaцию, однaко сейчaс состояние Гaфтa уже стaбилизировaлось. Отмечaется, что Гaфт нaходится в отделении неврологии.

Ранее в декабре 2017 года Гафта уже госпитализировали в Москве. тогда сообщалось, что артист перенес операцию.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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