Гафт о кончине Аллы Покровской: Не могу прийти в себя!

Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Алла Покровская умерла на 82-м году жизни. Народный артист РСФСР Валентин Гафт в эфире НСН признался, что не может в это поверить.

«Я в себя прийти не могу. Мне час тому назад позвонили… Аллочка Покровская – это та самая важнейшая часть дела, которым мы занимаемся. Такие люди как Алла – редкое, редкое явление. Она потрясающая актриса, она грандиозный педагог. Благодаря таким людям как Алла дело это – театр – еще держится, ему придается огромное значение в жизни людей. Я очень любил этого человека. Я даже не знаю, как к этому привыкнуть, невозможно. Таких очень мало, единицы. Тяжело. В это трудно поверить», - посетовал артист.

Алла Покровская родилась в семье оперного режиссера, народного артиста СССР Бориса Покровского в 1937 году. 45 лет проработала в театре «Современник», в последние годы жизни также сотрудничала с МХТ имени Чехова. Была замужем за народным артистом СССР Олегом Ефремовым, которому родила сына Михаила Ефремова, заслуженного артиста России.

