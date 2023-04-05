«Гадают через одного»: Ведьма Полынь заявила о большом спросе на карты

При этом она отметила, что россияне часто не могут определиться в выборе амулетов. Однако Полынь указала, что в основном женщины покупают амулеты на любовь, а мужчины – на деньги.

«А что касается амулетов, нельзя сказать, что какие-то берут лучше всего. Человек, приходя в магазин, чаще не знает, что ему нужно. Его спрашивают, чего бы он хотел больше всего. Кто-то хочет быть богатым, здоровым, успешным… Женщин больше всего интересует тема любви, у нас много историй женского одиночества… Они хотят привлечь любимого. Женщины покупают амулеты на любовь, мужчины – на деньги», - резюмировала Полынь.

Ранее Алена Полынь в пресс-центре НСН отмечала, что спрос на эзотерику и астрологию никогда не угасал, однако сегодня выросла востребованность психологов.

