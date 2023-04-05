«Гадают через одного»: Ведьма Полынь заявила о большом спросе на карты

Карт стало огромное количество, покупают их очень хорошо, отметила в эфире НСН Алена Полынь. 

Спрос на карты для гадания среди россиян значительно увеличился, люди поняли, насколько они помогают в саморазвитии, рассказала основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, владелец эзотерических магазинов Алена Полынь в пресс-центре НСН.

«Насчет карт… Метафорические карты очень плотно вошли в инструментарий психологов, это называется МАК-сессии. Идея этих карт вышла из игральных карт, карт Таро. Первые колоды издательства не хотели выпускать, считая, что это шарлатанство... Но сейчас ими пользуются и психологи. Да, спрос на карты сейчас повысился, гадать стали практически через одного – люди увидели, насколько это интересно, насколько помогает в саморазвитии. Карт стало огромное количество, и покупают их хорошо», - сказала Полынь.

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При этом она отметила, что россияне часто не могут определиться в выборе амулетов. Однако Полынь указала, что в основном женщины покупают амулеты на любовь, а мужчины – на деньги.

«А что касается амулетов, нельзя сказать, что какие-то берут лучше всего. Человек, приходя в магазин, чаще не знает, что ему нужно. Его спрашивают, чего бы он хотел больше всего. Кто-то хочет быть богатым, здоровым, успешным… Женщин больше всего интересует тема любви, у нас много историй женского одиночества… Они хотят привлечь любимого. Женщины покупают амулеты на любовь, мужчины – на деньги», - резюмировала Полынь.

Ранее Алена Полынь в пресс-центре НСН отмечала, что спрос на эзотерику и астрологию никогда не угасал, однако сегодня выросла востребованность психологов.

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ФОТО: НСН
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