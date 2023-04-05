«Помогать себе»: Названы причины обучения россиян магии и астрологии

Спрос на эзотерику и астрологию никогда не угасал, однако выросла востребованность психологов, рассказала основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, владелец эзотерических магазинов Алена Полынь в пресс-центре НСН.

«Спрос никогда не угасал, но изменилось отношение. Например, выросла востребованность психологов. Психология – это признанная магия. Эти специалисты могут направить, помочь, люди это поняли. И начали учиться этому сами. И в это поле вышли различные аферисты без какого-либо образования… И это повлияло на то, что люди идут к одному обучаться, потом к другому… Есть более и менее раскрученные специалисты. Спрос такой же, как раньше, просто он более открытый, люди не стесняются, что они обучаются – астрологии, например, магии в разных ее направлениях, прежде всего, чтобы помогать себе», - сказала Полынь.