«Помогать себе»: Названы причины обучения россиян магии и астрологии
Люди перестали стесняться того, что они обучаются магии, отметила в эфире НСН Алена Полынь.
Спрос на эзотерику и астрологию никогда не угасал, однако выросла востребованность психологов, рассказала основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, владелец эзотерических магазинов Алена Полынь в пресс-центре НСН.
«Спрос никогда не угасал, но изменилось отношение. Например, выросла востребованность психологов. Психология – это признанная магия. Эти специалисты могут направить, помочь, люди это поняли. И начали учиться этому сами. И в это поле вышли различные аферисты без какого-либо образования… И это повлияло на то, что люди идут к одному обучаться, потом к другому… Есть более и менее раскрученные специалисты. Спрос такой же, как раньше, просто он более открытый, люди не стесняются, что они обучаются – астрологии, например, магии в разных ее направлениях, прежде всего, чтобы помогать себе», - сказала Полынь.
При этом она отметила, что у многих людей есть религиозные предостережения на этот счет.
«Но, тем не менее, люди понимают, что лидерство и успех – это хорошо, а проповедь, что бедность – это хорошо, уходит в сторону. Хорошо быть богатым, счастливым и успешным, а для этого нужен инструментарий… Здесь как раз помогают магические магазины, курсы. Правда, есть подводный камень – можно попасть туда, где тебя ничему не научат», - резюмировала Полынь.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что в России с начала 2023 года резко вырос спрос на эзотерику. Востребованность обучающих курсов по астрологии, гаданию, нумерологии и магии в онлайн-школах увеличилась в десятки раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
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