Психолог назвала причины, по которым мужчина долго не делает предложение

По её словам, существует множество причин, по которым мужчина не торопиться в ЗАГС. Это, например, отсутствие уверенности в своих чувствах или в партнёрше, либо конфликт между его родными и возлюбленной.

Не добавляют спокойствия мужчине и финансовые проблемы, из-за которых он не может позволить себе свадебную церемонию и прочие расходы. Если же грядущий брак для него не первый, то мужчине может мешать негативный опыт в прошлых отношениях.

Эксперт отметила, что многие мужчины считают, что брак добавит им различных обязательств, параллельно ограничив их свободу и заставив отказаться от хобби и друзей.

Романив добавила, что каждая подобная ситуация индивидуальна, поэтому независимо от причин, по которым мужчина не торопиться делать предложение, лучше всего сначала всё честно и открыто обсудить.

Ранее Верховный суд России разрешил требовать компенсацию с брачных аферистов, а такой союз признавать недействительным, пишут «Известия».