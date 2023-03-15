Психолог назвала причины, по которым мужчина долго не делает предложение
Психолог Ольга Романив заявила, что мужчина может бояться вступления в брак из-за того, что не чувствует себя достаточно взрослым, сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, существует множество причин, по которым мужчина не торопиться в ЗАГС. Это, например, отсутствие уверенности в своих чувствах или в партнёрше, либо конфликт между его родными и возлюбленной.
Не добавляют спокойствия мужчине и финансовые проблемы, из-за которых он не может позволить себе свадебную церемонию и прочие расходы. Если же грядущий брак для него не первый, то мужчине может мешать негативный опыт в прошлых отношениях.
Эксперт отметила, что многие мужчины считают, что брак добавит им различных обязательств, параллельно ограничив их свободу и заставив отказаться от хобби и друзей.
Романив добавила, что каждая подобная ситуация индивидуальна, поэтому независимо от причин, по которым мужчина не торопиться делать предложение, лучше всего сначала всё честно и открыто обсудить.
Ранее Верховный суд России разрешил требовать компенсацию с брачных аферистов, а такой союз признавать недействительным, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- Тренер «Вашингтона» рассказал, когда Овечкин вернется на лед
- Европейская легкоатлетическая ассоциация сохранила отстранение россиян
- Путин: на санкции Россия ответит расширением экономических свобод
- Асад заявил Путину о поддержке СВО
- Патрушев: Россия должна отстоять суверенитет после инцидента с БПЛА
- Куратором в сфере здравоохранения Чечни назначили 20-летнюю дочь Кадырова
- Бойцы Росгвардии предотвратили диверсию в ЛНР
- Кадыров опроверг слухи о своей «неизлечимой» болезни
- В Сочи задержан отец скончавшегося младенца
- Лидеру группы «Несчастный случай» не дали выступить в музее Удмуртии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru