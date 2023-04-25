Собянин: Летом в Москве будет открыто 136 мест отдыха у воды
25 апреля 202315:50
К концу мая 136 территорий столицы будут подготовлены в качестве мест отдыха у воды. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Он отметил, что 13 из 136 территорий будут с возможностью купания. По словам Собянина, обновили территории, в частности, Кольского пруда в парке «Яуза».
Мэр также добавил, что в 2022 году водоем очистили от ила, укрепили берег, а также высадили растения. Собянин подчеркнул, что они защищают пруд от размножения водорослей и служат укрытием для рыб.
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25 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru