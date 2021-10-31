G20 призвала сократить выбросы парниковых газов

Обязательства значительно сократить коллективные выбросы парниковых газов взяли на себя страны «Большой двадцатки». Процессы будут происходить с учетом национальных условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговое заявление лидеров G20.

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«Мы обязуемся значительно сократить наши коллективные выбросы парниковых газов, принимая во внимание национальные условия и уважая наши национальные планы действий по изменению климата», - говорится в коммюнике.

Страны G20 признали большое влияние выбросов метана на изменение климата. Участники встречи пришли к выводу, что их сокращение может стать наиболее быстрым и наиболее экономически эффективным способом ограничения изменения климата и его последствий.

Ранее президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи во втором заседании саммита G20, предложил составить международный рейтинг экологических проектов в зависимости от степени снижения ими парниковых газов на каждый вложенный доллар.

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