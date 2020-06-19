Фёкла Толстая: На «удаленке» легче ориентироваться на результат
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы. Кроме того, россияне подвели итоги работы на «удаленке». 20 процентов компаний готовы сохранить такой формат для части персонала. А остальные 80 процентов предпринимателей заявили о снижении эффективности своих сотрудников при работе из дома. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.
Телеведущая и журналист Фёкла Толстая поделилась с НСН своим мнением, что на удаленной работе лучше работать на результат, и многое, как она считает, и останется в режиме онлайн.
«Часть моей работы не может проходить удаленно. Записи в телевизионной студии, эфиры на радио еще невозможны по Zoom. Но очень многие обсуждения и совещания прекрасно перетекли в режим онлайн, и дискуссии стали даже более структурированными и четкими. Я думаю, что многие вещи так и останутся в онлайн, и это хорошо. На удаленной работе легче ориентироваться на результат, не получится просто высиживать рабочее время. Нужно ли законодательно регулировать такого рода вещи? Трудно сказать. Но, может быть, в защите нуждаются и работодатели, чтобы работник не лежал на диване, пока ему капает зарплата, и работники, потому что, когда ты не на глазах у начальства, критерии очень размыты, нельзя, чтобы заставляли работать больше, чем нужно», – прокомментировала она.
Также журналист Фёкла Толстая в эксклюзивном интервью НСН призналась, что до сих пор продолжает соблюдать режим самоизоляции, так как ничто, в том числе статистика заболевших, не говорит о прекращении пандемии.
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