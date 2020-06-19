Фёкла Толстая: На «удаленке» легче ориентироваться на результат

«Часть моей работы не может проходить удаленно. Записи в телевизионной студии, эфиры на радио еще невозможны по Zoom. Но очень многие обсуждения и совещания прекрасно перетекли в режим онлайн, и дискуссии стали даже более структурированными и четкими. Я думаю, что многие вещи так и останутся в онлайн, и это хорошо. На удаленной работе легче ориентироваться на результат, не получится просто высиживать рабочее время. Нужно ли законодательно регулировать такого рода вещи? Трудно сказать. Но, может быть, в защите нуждаются и работодатели, чтобы работник не лежал на диване, пока ему капает зарплата, и работники, потому что, когда ты не на глазах у начальства, критерии очень размыты, нельзя, чтобы заставляли работать больше, чем нужно», – прокомментировала она.

Также журналист Фёкла Толстая в эксклюзивном интервью НСН призналась, что до сих пор продолжает соблюдать режим самоизоляции, так как ничто, в том числе статистика заболевших, не говорит о прекращении пандемии.

