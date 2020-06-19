Фёкла Толстая: Ничто не свидетельствует об окончании пандемии

Фекла Толстая: «Во-первых, я думаю, что в Санкт-Петербурге больше достопримечательностей, чем в других российских городах. Во всяком случае, мне там хочется вынимать телефон из кармана и фотографировать чаще, чем в других местах. Но, к сожалению, Санкт-Петербург и в отношении заболевших и в отношении погибших от COVID-19 тоже шел впереди других городов. Я не думаю, что это связано только с нарушением самоизоляции. Впрочем, что сейчас говорить об изоляции, когда она так резко была снята. И улицы, и кафе полны людей, которые не соблюдают никакой социальной дистанции, не носят маски и перчатки. Я понимаю, что трудно носить маски в такую жару, но ведь число заболевших сократилось лишь немного, ничто не свидетельствует об окончании пандемии. Меня это пугает, я стараюсь по-прежнему оставаться на самоизоляции», – призналась она в интервью НСН.

