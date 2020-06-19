Фёкла Толстая: Ничто не свидетельствует об окончании пандемии
Журналист Фёкла Толстая специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы
Кроме того, россияне подвели итоги работы на «удаленке». 20 процентов компаний готовы сохранить такой формат для части персонала. А остальные 80 процентов предпринимателей заявили о снижении эффективности своих сотрудников при работе из дома. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.
Фекла Толстая: «Часть моей работы не может проходить удаленно. Записи в телевизионной студии, эфиры на радио еще невозможны по Zoom. Но очень многие обсуждения и совещания прекрасно перетекли в режим онлайн, и дискуссии стали даже более структурированными и четкими. Я думаю, что многие вещи так и останутся в онлайн, и это хорошо. На удаленной работе легче ориентироваться на результат, не получится просто высиживать рабочее время. Нужно ли законодательно регулировать такого рода вещи? Трудно сказать. Но, может быть, в защите нуждаются и работодатели, чтобы работник не лежал на диване, пока ему капает зарплата, и работники, потому что, когда ты не на глазах у начальства, критерии очень размыты, нельзя, чтобы заставляли работать больше, чем нужно», – прокомментировала в эфире НСН Фёкла Толстая.
В Санкт-Петербурге чаще всего нарушали режим самоизоляции
Аналитики изучили фотографии с достопримечательностями, которые россияне выкладывали в социальные сети во время режима самоизоляции. Таким образом, Санкт-Петербург стал городом, где режим нарушали чаще всего.
Фекла Толстая: «Во-первых, я думаю, что в Санкт-Петербурге больше достопримечательностей, чем в других российских городах. Во всяком случае, мне там хочется вынимать телефон из кармана и фотографировать чаще, чем в других местах. Но, к сожалению, Санкт-Петербург и в отношении заболевших и в отношении погибших от COVID-19 тоже шел впереди других городов. Я не думаю, что это связано только с нарушением самоизоляции. Впрочем, что сейчас говорить об изоляции, когда она так резко была снята. И улицы, и кафе полны людей, которые не соблюдают никакой социальной дистанции, не носят маски и перчатки. Я понимаю, что трудно носить маски в такую жару, но ведь число заболевших сократилось лишь немного, ничто не свидетельствует об окончании пандемии. Меня это пугает, я стараюсь по-прежнему оставаться на самоизоляции», – призналась она в интервью НСН.
Автограф Достоевского на его книге продали за 5,5 млн рублей
Автограф русского писателя Фёдора Достоевского, оставленный им на издании «Записок из Мёртвого дома» (1875), продали за 5,5 млн рублей.
Фекла Толстая: «Эта новость говорит о том, что интерес к книгам, к писателям, к подлинным автографам сохраняется, и люди готовы платить огромные деньги за обладание такими редкими вещами. Я сама работаю в музее Льва Толстого. У нас совершенно фантастическая коллекция его рукописей, и читать их невероятно интересно. Правда трудно – надо быть специалистом», - подытожила в разговоре с НСН Фёкла Толстая.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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