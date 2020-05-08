Юра Музыченко: Мне самоизоляция пошла на пользу

«Ну что, как самоизоляция, дорогие? Все дела переделали, а развлечения? И я не про сериальчики с обжорством. Мне самоизоляция, не считая материального аспекта, пошла на пользу. Появилось время погрузиться в студийную работу и продумать будущие сценические выступления. Осталось немножко подождать, и The Hatters порадуют вас совершенно новыми релизами…а потом ещё чуть — чуть и мы вернёмся на сцену и увидимся с ВАМИ вживую!» - рассказал Юра Музыченко.

Ранее лидер грузинской музыкальной группы «Мгзавреби» Гиги Дедаламазишвили рассказал НСН, что на самоизоляции читает в день минимум пятьдесят страниц книги и смотрит одно интересное кино.