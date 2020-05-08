Юра Музыченко: Мне самоизоляция пошла на пользу
Лидер группы The Hatters Юра Музыченко рассказал в своих социальных сетях о том, как коллектив проводит режим самоизоляции.
Режим самоизоляции в России снова продлен. Власти подготовили алгоритм постепенного снятия ограничений для регионов. Однако говорить о полном снятии режима самоизоляции пока рано, россияне и после 12 мая будут вынуждены оставаться дома. Музыканты и артисты не стали исключением. Лидер группы The Hatters Юра Музыченко рассказал в своих социальных сетях о том, чем сейчас занят коллектив.
«Ну что, как самоизоляция, дорогие? Все дела переделали, а развлечения? И я не про сериальчики с обжорством. Мне самоизоляция, не считая материального аспекта, пошла на пользу. Появилось время погрузиться в студийную работу и продумать будущие сценические выступления. Осталось немножко подождать, и The Hatters порадуют вас совершенно новыми релизами…а потом ещё чуть — чуть и мы вернёмся на сцену и увидимся с ВАМИ вживую!» - рассказал Юра Музыченко.
Ранее лидер грузинской музыкальной группы «Мгзавреби» Гиги Дедаламазишвили рассказал НСН, что на самоизоляции читает в день минимум пятьдесят страниц книги и смотрит одно интересное кино.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
188 тыс.+10 699 / сут.
Умерли
1 723+98 / сут.
Выздоровели
26 608+2 805 / сут.
- Суд арестовал «авторитетного» бизнесмена Быкова
- СМИ: Банки не хотят идти на встречу клиентам при эпидемии
- Ракова заявила, что большинство заражённых COVID-19 не болеют
- «Давайте верить»: Кортнев о «Нашествии-2020»
- Рособрнадзор не исключает переноса ЕГЭ на август
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru