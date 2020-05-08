Юра Музыченко: Мне самоизоляция пошла на пользу

Лидер группы The Hatters Юра Музыченко рассказал в своих социальных сетях о том, как коллектив проводит режим самоизоляции.

Режим самоизоляции в России снова продлен. Власти подготовили алгоритм постепенного снятия ограничений для регионов. Однако говорить о полном снятии режима самоизоляции пока рано, россияне и после 12 мая будут вынуждены оставаться дома. Музыканты и артисты не стали исключением. Лидер группы The Hatters Юра Музыченко рассказал в своих социальных сетях о том, чем сейчас занят коллектив.

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«Ну что, как самоизоляция, дорогие? Все дела переделали, а развлечения? И я не про сериальчики с обжорством. Мне самоизоляция, не считая материального аспекта, пошла на пользу. Появилось время погрузиться в студийную работу и продумать будущие сценические выступления. Осталось немножко подождать, и The Hatters порадуют вас совершенно новыми релизами…а потом ещё чуть — чуть и мы вернёмся на сцену и увидимся с ВАМИ вживую!» - рассказал Юра Музыченко.

Ранее лидер грузинской музыкальной группы «Мгзавреби» Гиги Дедаламазишвили рассказал НСН, что на самоизоляции читает в день минимум пятьдесят страниц книги и смотрит одно интересное кино.

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ФОТО: соцсети артиста
ТЕГИ:КарантинThe Hatters
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