Гендиректор ВЦИОМ объяснил на примере Трампа превосходство блогеров над СМИ

«Был один известный блогер у нас, точнее не у нас, а у американских товарищей, президент Трамп назывался, и именно благодаря блогингу он и стал президентом. Напомню, на предвыборной кампании в 2016 году мейнстримные СМИ, уважаемые газеты, телеканалы либо игнорировали Трампа, либо прямо оскорбляли и дезинформировали избирателей о нем, о его мыслях, о его биографии. И, тем не менее, Трампу удалось стать президентом, его называли «твиттер-президент», потому что он нашел прямой канал общения с людьми через те самые социальные сети. Увы, эти же социальные сети, которые привели его к победе, его же и погубили, отключив, заблокировав аккаунт. Конечно, сегодня соцсети, инфлюенсеры, блогеры посильнее традиционных СМИ, но при этом абсолютно бесконтрольные. Надо решить, что с этим делать, чтобы наша планета не разрушилась на маленькие кусочки из-за творчества этих дорогих блогеров», – сказал он.

Также Фёдоров в эксклюзивном интервью НСН отметил, что история с оппозиционером Алексеем Навальным омрачает начало отношений между новой американской администрацией во главе с Джо Байденом и Россией.

