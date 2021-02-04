В Совфеде пообещали ответить на санкции США по Навальному
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН призвал не переживать по поводу новых американских санкций из-за российского оппозиционера.
В Конгресс США внесли законопроект о введении санкций против России по делу оппозиционера Алексея Навального. В нем президенту США Джо Байдену предлагается определить, нарушала ли Россия международные нормы по применению биологического и химического оружия. При положительном ответе он предусматривает меры против российского руководства. Также предлагается сделать определение по поводу убийства политика Бориса Немцова.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН призвал не расстраивается из-за новых санкций США.
«В последние годы американский Конгресс поставил санкции на поток. Он остался на крайних русофобских позициях. Нужно спокойно относиться к этим санкциям. И будут какие-то ответные меры со стороны России. Думаю, они предполагали, что Навальный по возвращении в Москву будет задержан. Появился очередной повод ввести санкции. Но они говорят о политическом преследовании, а Навального никто по политическим мотивам не преследовал. Это обычное уголовное наказание, просто изменена мера пресечения за неоднократное нарушение правил пребывания под условным заключением», - сказал Джабаров.
Он объяснил, когда закончится санкционная политика в отношении России.
«Запад не может остановиться по одной причине. Там сейчас в политике люди, которые выросли в 1990-е годы, когда Россия была абсолютно немощной. Они никак не могут осознать, что Россия уже другая, мощная держава. Пока эти политики не сойдут с политической арены, их трудно переубедить, у них такая ментальность, что Россию надо наказать», - пояснил сенатор.
Навальному 2 февраля по делу «Ив Роше» суд заменил условный срок на 3,5 года колонии. Из них он проведет в заключении 2 года 8 месяцев. В 2017 года ЕСПЧ признал приговор Алексею и Олегу Навальным по делу «Ив Роше» произвольным и необоснованным и обязал Россию выплатить братьям Навальным 76 тысяч евро.
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