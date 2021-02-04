В Совфеде пообещали ответить на санкции США по Навальному

«В последние годы американский Конгресс поставил санкции на поток. Он остался на крайних русофобских позициях. Нужно спокойно относиться к этим санкциям. И будут какие-то ответные меры со стороны России. Думаю, они предполагали, что Навальный по возвращении в Москву будет задержан. Появился очередной повод ввести санкции. Но они говорят о политическом преследовании, а Навального никто по политическим мотивам не преследовал. Это обычное уголовное наказание, просто изменена мера пресечения за неоднократное нарушение правил пребывания под условным заключением», - сказал Джабаров.

Он объяснил, когда закончится санкционная политика в отношении России.

«Запад не может остановиться по одной причине. Там сейчас в политике люди, которые выросли в 1990-е годы, когда Россия была абсолютно немощной. Они никак не могут осознать, что Россия уже другая, мощная держава. Пока эти политики не сойдут с политической арены, их трудно переубедить, у них такая ментальность, что Россию надо наказать», - пояснил сенатор.

Навальному 2 февраля по делу «Ив Роше» суд заменил условный срок на 3,5 года колонии. Из них он проведет в заключении 2 года 8 месяцев. В 2017 года ЕСПЧ признал приговор Алексею и Олегу Навальным по делу «Ив Роше» произвольным и необоснованным и обязал Россию выплатить братьям Навальным 76 тысяч евро.

