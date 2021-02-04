Гендиректор ВЦИОМ призвал решить вопрос контроля над блогерами
Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из-за Навального
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Сенаторы из Республиканской и Демократической партий подготовили такой документ после решения суда о замене блогеру условного срока на реальный.
Валерий Федоров: «Началось. Посмотрим, какие именно будут санкции. Уже есть так называемый «список Навального», там те чиновники, бизнесмены да и просто малоизвестные люди, кого Навальный сам предложил подвергнуть санкциям. А может быть, они будут и не персональными, другими. В любом случае, начало отношений между новой американской администрацией и Россией омрачается этой историей. Все, разумеется, произошло не просто так, все было рассчитано, спланировано. Вот теперь кушайте», – сказал в интервью НСН Валерий Фёдоров.
Депутат предложил регистрировать блогеров как СМИ
Член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин предложил регистрировать блогеров в качестве СМИ на добровольной основе.
Валерий Федоров: «Был один известный блогер у нас, точнее не у нас, а у американских товарищей, президент Трамп назывался, и именно благодаря блогингу он и стал президентом. Напомню, на предвыборной кампании в 2016 году мейнстримные СМИ, уважаемые газеты, телеканалы либо игнорировали Трампа, либо прямо оскорбляли и дезинформировали избирателей о нем, о его мыслях, о его биографии. И, тем не менее, Трампу удалось стать президентом, его называли «твиттер-президент», потому что он нашел прямой канал общения с людьми через те самые социальные сети. Увы, эти же социальные сети, которые привели его к победе, его же и погубили, отключив, заблокировав аккаунт. Конечно, сегодня соцсети, инфлюенсеры, блогеры посильнее традиционных СМИ, но при этом абсолютно бесконтрольные. Надо решить, что с этим делать, чтобы наша планета не разрушилась на маленькие кусочки из-за творчества этих самых дорогих блогеров», – прокомментировал он в эфире НСН.
Средняя температура в России в 2020 году была выше нормы на 3 градуса.
Средняя температура воздуха на территории России в 2020 году превысила климатическую норму на 3,2 градуса. Об этом сообщили в Росгидромете.
Валерий Федоров: «Тема глобального потепления под влиянием коронавируса, экономического кризиса и прочих катаклизмов, вроде бы, отошла на второй план. Но смотрите, на самом деле нет. Прогнозы, что мы забудем о планете на фоне других проблем, не оправдались. Сегодня тема глобального потепления вновь выходит на первые строчки в рейтингах. Придется и нам ею тоже заниматься, несмотря даже на не слишком теплую зиму в Москве», – отметил в беседе с НСН Валерий Фёдоров.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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