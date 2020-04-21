Футуролог: Закон о федеральном регистре откроет обществу новые технологии карантина
Александр Кононов в беседе с НСН назвал законопроект «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ» единственной альтернативой разрушительной для общества самоизоляции.
17 апреля в Государственной думе во втором чтении был принят законопроект «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ». Он был внесён к рассмотрению ещё летом 2019 года, а теперь внесённые поправки изменили его более чем на треть. Цифровизация пришла практически незаметно: к разговорам о ней в России привыкли, а теперь информационное пространство страны почти полностью захватил коронавирус.
Футуролог Александр Кононов в эфире НСН рассказал, что принятие подобных законов – необходимость, вызванная неспособностью общества решать актуальные проблемы.
«Сегодня перед цивилизацией стоят большие проблемы, связанные с тем, что старые подходы к решению многих вопросов и старые принципы, основанные на старых шаблонах, уже не позволяют нам спасаться от трудностей и решать задачи. Самый яркий пример – проблемы с эпидемией и карантином. Мы видим, что меры, которые пришли к нам из прошлого – карантин и изоляция – разрушительны для общества. Необходимо сегодня идти на новые компромиссы и вырабатывать новые технологии. Нужны новые технологии карантина, такие, чтобы о каждом было известно, насколько потенциально он может быть разносчиком. Такие люди должны выявляться, и именно они должны находиться в карантине. Такая система есть в Китае, где у людей три вида статусов: зелёный – человек безопасен, жёлтый – ему необходимо находиться на карантине 7 дней и красный – карантин 14 дней», - сообщил футуролог.
Кроме того, он объяснил, почему и как должна проходить цифровизация общества и заявил, что такие технологии, позволят обществу не быть разрушаемым пандемией.
«Альтернатива только в том, чтобы о нас велась достаточно полная информация. Конечно, кинематограф у нас смоделировал множество угроз, связанных с такими перспективами. Но мы не должны отказываться от таких спасительных решений. Потому что иначе мы не сможем решить наши проблемы. Такие технологии позволят обществу не быть разрушаемым, в частности пандемией. Тут главное – открытость. Открытое обсуждение актуальных проблем, открытое обсуждение необходимости этих мер и открытое обсуждение всех возможных рисков и угроз. Кроме того, необходима максимальная свобода оппонирования, но не разрушительного, а конструктивного», - добавил Александр Кононов.
В то же время, экс-глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов в беседе с НСН положительно оценил появление закона о едином информационном регистре.
«У государства всегда есть возможности собирать информацию о гражданах и это касается не только нашей страны, но и других. И то, что у нас появится такой закон это неплохо, потому что лучше, когда есть закон, чем когда его нет, но в самом законе должны быть гарантии, того, что информация о гражданах не будет использована им во вред», - сказал Федотов.
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