Экс-глава СПЧ призвал следить за новым законом о федеральном регистре

Государственная дума 17 апреля приняла во втором чтении законопроект «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ». Документ, внесённый кабинетом министров, определяет структуру сервиса, который будет включать в себя полную информацию о каждом гражданине страны – от появления на свет до кончины.

Экс-глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов в эфире НСН положительно оценил появление закона о едином информационном регистре, но призвал внимательно следить за принятием этого закона и его правоприменением.

«Такие базы данных существуют уже во многих странах мира, где развиты информационные технологии. Чтобы убедится в этом достаточно войти в интернет. Мы прекрасно понимаем, что за нами следят и Яндекс, и Google и любая другая поисковая система, потому что от этого зависит таргетированная реклама. У государства всегда есть возможности собирать информацию о гражданах и это касается не только нашей страны, но и других. И то, что у нас появится такой закон это неплохо, потому что лучше, когда есть закон, чем когда его нет, но в самом законе должны быть гарантии, того, что информация о гражданах не будет использована им во вред. Поэтому нужно очень внимательно проследить за тем, как этот закон будет приниматься и затем претворяться в жизнь. За его правоприменительной практикой должен быть очень внимательный и тщательный мониторинг, организованный, в том числе общественностью», - сообщил Федотов.