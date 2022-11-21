Футболисты сборной Ирана в знак протеста не стали петь гимн страны на ЧМ-2022
Иранские футболисты в знак протеста отказались петь гимн своей страны перед матчем чемпионата мира по футболу со сборной Англии.
Кроме того, находящиеся на трибунах болельщики освистали его.
Акции протеста продолжаются в Иране вот уже два месяца. Массовые беспорядки начались после смерти Махсы Амини, которую забили камнями за «неподобающее ношение хиджаба».
Ранее за поддержку протестов был арестован лучший бомбардир в истории сборной Ирана по футболу Али Даеи, сообщает RT.
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