Футболисты сборной Ирана в знак протеста не стали петь гимн страны на ЧМ-2022

Кроме того, находящиеся на трибунах болельщики освистали его.

Акции протеста продолжаются в Иране вот уже два месяца. Массовые беспорядки начались после смерти Махсы Амини, которую забили камнями за «неподобающее ношение хиджаба».

Ранее за поддержку протестов был арестован лучший бомбардир в истории сборной Ирана по футболу Али Даеи, сообщает RT.

