Футбол стал причиной массовой драки московских дворников
25 ноября 201913:32
Поводом для массовой драки между дворниками в центре столицы стали нарушения правил во время их футбольного матча, сообщает РЕН ТВ.
Футболисты-дворники 24 ноября встретились, чтобы обсудить ход игры, но анализ матча перешел в драку с применением инвентаря – лопатами и ломами. Серьезных трав ни кто из участников не получил.
Ранее НСН сообщала, что в массовой драке приняли участие несколько десятков дворников, полиция задержала более десяти участников потасовки.
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