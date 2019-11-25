Футбол стал причиной массовой драки московских дворников

25 ноября 201913:32

Поводом для массовой драки между дворниками в центре столицы стали нарушения правил во время их футбольного матча, сообщает РЕН ТВ.

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Футболисты-дворники 24 ноября встретились, чтобы обсудить ход игры, но анализ матча перешел в драку с применением инвентаря – лопатами и ломами. Серьезных трав ни кто из участников не получил.

Ранее НСН сообщала, что в массовой драке приняли участие несколько десятков дворников, полиция задержала более десяти участников потасовки.


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