Московские дворники устроили массовый мордобой

Массовая драка дворников произошла в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ. Инцидент, в котором были задействованы несколько десятков дворников, попал на видео.

Как сообщает Москва 24, происшествие случилось 24 ноября на улице Ефимова. На кадрах видно, как несколько дворников пробегают по двору в попытке догнать другую группу лиц, потом начинается рукопашный бой. Некоторые из дерущихся были вооружены лопатами.

Полиция задержала более десяти человек, причины конфликта пока выясняются, пишут Argumenti.ru.

